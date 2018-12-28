Владислав Гончаров - лучший спортсмен Беларуси в 2019 году 28.12.2018, 14:36

Владислав Гончаров

Фото: Globallokpress/ZUMAPRESS.com/Zheng Huansong

Белорусский батутист набрал восьмую сумму баллов в голосовании, но лучшую среди мужчин.

Фристайлистка и олимпийская чемпионка Анна Гуськова признана лучшей спортсменкой 2018 года. Это стало известно по итогам опроса, который проводит среди журналистов газета «Спортивная панорама».

Гуськова набрала 840 баллов, опередив биатлонистку Дарью Домрачеву на 99 очков. Третьей стала пятиборка Анастасия Прокопенко (648). В топ-10 также вошли Арина Соболенко, Ольга Мазуренок, Эльвира Герман, Надежда Скардино, Владислав Гончаров, Максим Недосеков и Александра Саснович.

Батутист Владислав Гончаров набрал восьмую сумму баллов, но лучшую среди мужчин, поэтому он и назван лучшим спортсменом.

Николай Козеко стал лучшим тренером, волейбольный клуб «Минчанка» — лучшей игровой командой, а женская биатлонная четверка — лучшей неигровой командой.