Фотофакт: Рождественская Ислочь и предновогодний Минск 28.12.2018, 14:50

Потрясающий фоторепортаж из праздничной столицы.

Для чего люди придумали выходные? Для того, чтобы все желающие могли спокойно поработать, пишет Сергей Плыткевич для сайта planetabelarus.by.

Именно так думал я вечером 24 декабря, планируя рождественский маршрут вдоль реки Ислочь. Фотографировал там я уже много раз, но зимой квадрокоптером еще не приходилось. Тем не менее предыдущие наработки были весьма кстати: я точно знал – куда надо ехать и какого результата могу добиться. Правда, многое зависело от погоды, состояния лесного массива и льда на реке, а также от самочувствия его Величества Fantom 4pro.

Вот с фантомчиком у меня были проблемы: пошалил он в Браславском районе, еле-еле удалось убедить вернуться к хозяину. Виртуоз-ремонтник Александр провел с ним душевную профессиональную беседу, заменил треснувшую от усиленной работы крышку, и теперь я должен был оценить результаты усилий мастера.

Первой съемочной точкой я выбрал берег Ислочи, где когда-то во время экологической акции по очистке реки мы вытащили утопленный «Запорожец».

Ох и скандальчик получился тогда, когда бдительные граждане накатали на нас анонимку во все природоохранные организации Минской области. Обвинили в том, что гнезда хариуса мы порушили во время сплава, берег трактором разбили, да и вообще во время нереста плавали без разрешения с гражданами других государств. Факт, что мы чистили от мусора реку, да еще привлекли к этому иностранных подданных, их особо не волновал.

Теперь я решил глянуть на это место с высоты птичьего полета.

Где левый нижний изгиб, как раз и лежал утопленный «Запорожец». При такой ширине и глубине Ислочи, представляете, сколько раз за него цеплялись проплывающие байдарки? Но благодаря усилиям моего приятеля Василия Грыня, которому потом слегка потрепали нервы, река была очищена!

Правда, сегодня нервотрепка начинается у меня. Вначале квадрокоптер сигнализирует о compas error. Но я упрямый, думаю, полетаю хотя бы на небольшой высоте и поснимаю, не теряя дрон из вида.

Я переезжаю на поляну с колоритными дубами, которая очень популярна у минских туристов. Но пасмурная погода и множество следов на снегу не позволяют сделать здесь достойные кадры.

Однако еще хуже то, что камера отказывается снимать! Взлетаю, нажимаю на кнопочку – щелчка нет. Сажусь, выключаю квадрокоптер, снова включаю и щелкаю уже на земле. Тишина. Так продолжается раз семь. В конце концов летающий китайский агрегат поддается моему упрямству – и я снова могу работать. Но самое интересное: оказалось, что и на земле он тоже снимал, но беззвучно. И у меня на флешке осталось штук двенадцать таких дубовых верхушек, выглядывающих из-за снега.

А это уже взгляд сверху – мои любимые загогулины в верховье Ислочи. Здесь мы собирали мусор – и я знал, что будет красиво!

Взгляд налево – река не такая извилистая.

Направо – очередные загогулины.

При этом можно опуститься чуть ниже, сконцентрировать внимание на полуострове, подняться выше и сделать панораму всей поймы реки. Но в фотоотчете я ограничусь двумя кадрами, впереди должно быть еще много чего интересного.

Деревня Киевец, церковь Святой Троицы. Ну, как можно проехать мимо такого объекта, который еще не представлен на нашем портале?

Каплица-усыпальница шляхтичей Жебровских, рядом с которой находится могила создателя белорусского национального театра Винцента Дунина-Марцинкевича. Я решаю заехать в Малую Люцинку, где был дом Дунина-Марцинкевича.

По дороге обращаю внимание на старый сад.

Грустноватое зрелище, но подталкивающее к размышлениям. В принципе, здесь можно было бы сделать отдельную полноценную фотосерию, но не при сегодняшнем освещении…

Памятник в Малой Люцинке тоже не впечатляет, я возвращаюсь к Ислочи.

Вот такой была в католическое Рождество Налибокская пуща!

А это дорога из Першаев на Ивенец. Но мне нужна зимняя Ислочь – и я поворачиваю направо в надежде где-либо подъехать к реке.

Лесная дорога упирается в приток Ислочи Волму, но снова подводит камера. После пятой-шестой попытки она все-таки начинает снимать, делаю несколько заснеженных кадров. Через Волму есть мостик, однако мне он кажется ненадежным. Приходится делать крюк до Ивенца. Мне хочется добраться до охотничьего домика Тышкевичей, а он находится за рекой.

В деревне Рудня прямо в огороде замечаю двух косуль. Одна мгновенно срывается с места, другая мчится чуть дальше от нее и ударяется в сетчатый забор. Я не успеваю зафиксировать этот момент, а животное разгоняется и бьет в сетку еще раз, затем разворачивается и с разгону ударяется в проволоку, которая осталась на бывшей теплице.

Сценка очень суровая, но через несколько секунд косуля исчезает за деревней.

А я нахожу охотничий домик Тышкевичей и делаю последний панорамный рождественский кадр. Надо ехать в Минск…

В Минске дилемма: где стать, с чего начать фотосъемку? Это очень важно, так как настоящие вечерние кадры можно делать в очень короткий промежуток времени: когда подсветку уже включили, а небо еще не совсем почернело. Я выбрал Остров слез…

И, думаю, не ошибся: ради этих материнских лиц, горечь и невыносимую утрату которых подчеркнул налипший снег, сюда стоило прийти именно сегодня!

Издали мемориал смотрится не так трагично, но все равно впечатляет…

После него как-то по-другому воспринимается и Троицкое предместье, и светящийся проспект Победителей, и памятник белорусам мира.

Но новогодний праздник приближается!

В этом году за ёлку на проспекте Независимости у Дворца спорта мне не стыдно.

Конечно, пришел бы минут на двадцать раньше, снял бы еще лучше. Но матери на острове Слез мне показались важнее…