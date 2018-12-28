Меркель и Макрон потребовали немедленного освобождения украинских моряков 28.12.2018, 14:53

Россия должна обеспечить беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив.

Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) и президент Франции Эмманюэль Макрон потребовали от России немедленно освободить всех незаконно задержанных украинских моряков без выдвижения каких-либо условий. Кроме того, они требуют, чтобы Россия обеспечила беспрепятственное прохождение судов через Керченский пролив. Об этом говорится в совместном заявлении политиков, которое было опубликовано в пятницу, 28 декабря, сообщает "Немецкая волна".

Также лидеры Германии и Франции высказали обеспокоенность по поводу ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, применения военной силы в Керченском проливе, а также злоупотреблений при контроле Азовского моря.

Одновременно Меркель и Макрон приветствовали договоренности о перемирии в Донбассе. Они подтвердили, что будут в дальнейшем прилагать усилия для реализации минских соглашений.