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Театр абсурда: Николая Дедка оштрафовали за антифашистский пост

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  • 28.12.2018, 15:11
  • 3,167

Получается, критика нацизма в Беларуси запрещена?

Фрунзенский суд Минска признал активиста анархистского движения виновным в распространении экстремистской продукции. Суд назначил ему штраф в размере 40 базовых величин – 980 рублей, пишет «Новы час».

Приговор выносила судья Мария Ерохина.

Николая Дедка обвинили в размещении на своей странице в Фейсбуке иллюстрации с изображением символики Misantropic Division (международная ассоциация неонацистских организаций), которая 10 ноября 2016 года (спустя четыре месяца) судом Центрального района Минска была внесена в список экстремистских материалов. Николай критиковал организацию, но это, почему-то, не понравилось белорусским властям. Получается, критика фашизма в Беларуси запрещена?


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