В Кремле рассказали о темах предновогодней встречи Путина и Лукашенко 32 28.12.2018, 15:16

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В Москве обсудят договор о «союзном государстве» 1999-го года.

В ходе визита Александра Лукашенко в Москву в субботу, 29 декабря, глава Кремля и белорусский диктатор обсудят, «как быть с договором 1999-го года» о создании Союзного государства, а также финансовые запросы Минска. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РБК.

«Тут позиции абсолютно понятны и последовательны, многие вопросы могут обсуждаться только на высшем уровне, и только с него может быть спущена ориентировка, в какую сторону работать рабочей группе», — сказал он.

Разногласия между двумя союзницами возникла из-за нефти и газа. Россия планирует к 2024 году обнулить экспортную пошлину на нефть и нефтепродукты и поднять ставку налога на добычу полезных ископаемых. Беларусь, получающая российскую нефть без пошлин, опасается, что из-за налогового маневра ее цена для страны вырастет, и Минск потеряет более $10 за шесть лет. Беларусь настаивает на компенсации. В Москве настаивают, что налоговый маневр — внутреннее дело России, отмечал первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов.