Гонка вооружений: Россия сама себя без штанов оставит 6 Альфред Кох

28.12.2018, 15:20

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Альфред Кох

Ловкость рук — и никакого мошенства.

Все эти «гиперзвуковые» восторги Путина свидетельствуют лишь о том, что он совершенно не понимает механизма гонки вооружений.

Он думает, что запустив эту (пусть даже на первом шаге чисто компьютерную) пугалку, он просто «умоет» американцев. Да еще и покрасуется перед всем белым светом. Он не понимает, что он делает подарок Пентагону и всему американскому ВПК. Нет ничего более желанного для них, чем такая страшилка от русских.

Скоро за океаном про нее расскажут столько «жутких» подробностей, что Конгресс визжа от хорошо управляемого «страха» проголосует за новые ассигнования на перевооружение. Причем полное и всех родов войск.

А на следующем шаге к нему (к Путину) в кабинет придут грустные чекисты с военными и, пряча глаза, скажут, что наша карта бита, что американцы нашли противоядие и теперь уж деваться некуда — надо выделять деньги на разработку ракеты против этого противоядия…

И маховик гонки вооружений начнет раскручиваться все сильнее и сильнее. А он, слабый и недалекий старикашка, совершенно точно не в силах будет его остановить. Тем более, что доклады разведки будут все страшнее и страшнее, и «правды» в них будет все больше и больше (уж американцы постараются организовать правильные и впечатляющие утечки информации).

А денег на эти забавы будет меньше и меньше. А нужно их будет все больше и больше….

Отгадайте: у кого они быстрее кончатся? Как говориться: ловкость рук — и никакого мошенства. И не надо никакой войны, первого удара, второго удара… Россия сама себя без штанов оставит…

П.С. Неужели ему невдомек, что сценарий, по которому он сейчас шпарит с таким энтузиазмом, написан в Вашингтоне?

Альфред Кох, «Фейсбук»