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В Беларуси с 1 января повышают базовую величину

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  • 28.12.2018, 15:24
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Базовая величина увеличится на 1,5 рубля.

В Беларуси с 1 января поднимут размер базовой величины. Этот показатель вырастет до 25,5 рубля. Повышение базовой величины прописано в постановлении Совмина от 27 декабря 2018 №956, сообщили в пресс-службе правительства.

В последний раз ее повышали с 1 января 2018 года — с 23 до 24,5 рублей.

С ростом базовой увеличиваются как некоторые выплаты (пособия, стипендии), так и штрафы.

Базовая величина — это экономический показатель, который определяет абстрактную ценность покупательной способности денег, не связанную с оценкой конкретных материальных или нематериальных благ.


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