Суд частично удовлетворил иск Леонида Зайдеса к газете «Новы Час» 2 28.12.2018, 15:53

1,092

Руководство газеты заявило, что будет подавать апелляцию.

Озвучено решение суда Советского района Минска по иску бизнесмена Леонида Зайдеса к газете «Новы Час» и журналисту Денису Ивашину, пишет baj.by.

Суд Советского района Минска рассмотрел дело по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации бизнесмена Леонида Зайдеса к газете «Новы Час» и журналисту Денису Ивашину.

Леонид Зайдес в суде отсутствовал. Его интересы представляла адвокат Евгения Потапова.

В процессе суд запросил мнение специалиста насчет первой спорной фразы («оставшимися партнерами Аркадия Израилевича и Леонида Зайдеса, имеющими прямое отношение к незаконному строительству в Куропатах, как было указано выше, являются компании Lenthron Realty LLC и Bealcy Investments Ltd») в Центре исследований белорусского культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Эксперт установил, что спорное обращение относится к слову «партнеры». В качестве эксперта выступил первый заместитель директора Центра по научной работе, доктор филологических наук, профессор, академик Александр Лукашенец.

Адвокат Потапова высказывала мысль, что из статьи, опубликованной в "Новом Часе" не следовало, что речь шла о строительстве объекта (ресторанно-развлекательного комплекса «Поедем поедим») до 2014 года, когда он находился в пределах охранной зоны. После того, как защитные границы перенесли, строительство стало законным. Поэтому информация о незаконности строительства в статье Ивашина имеет клеветнический характер. Что касается информации из Украины об уголовном деле против должностных лиц ООО "Маг 2000", то это не означает, что дело было именно против Зайдеса (хотя он и основатель "Маг 2000").

Упоминание Зайдеса в этом контексте оскорбляет его честь и достоинство, передает "Новы Час" слова адвоката.

Представительница Зайдэса заявляла в суде, что публикации в НЧ, по ее мнению, нанесли ущерб чести, достоинству и деловой репутации. Она подтвердила необходимость денежной компенсации морального вреда, а также сказала, что контрагенты, в том числе иностранные, приостановили сотрудничество с Зайдесом, что ударило по бизнесу.

Леонид Зайдес, один из собственников ресторанно-развлекательного комплекса «Поедем поедим» (бывший «Бульбаш-холл»), требовал взыскать денежную компенсацию морального вреда в размере 8000 рублей: 5000 от издательского унитарного предприятия "Час навінаў" — издателя газеты «Новы Час» и 3000 с журналиста Дениса Ивашина.

Причиной своих нравственных страданий он счел публикации из цикла журналистских расследований Дениса Ивашина. Журналист раскрыл схему строітельства, а также выявил большинство лиц и юридических структур, которые, по его мнению, причастны к строительству ресторанного комплекса около историко-культурной ценности первой категории "Место гибели жертв политических репрессий 1930-40 годов в урочище Куропаты».

В сентябре 2018 года состоялся суд по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации Аркадия Израилевича против «Нового Часа» и Дениса Ивашина. Бизнес-партнер Леонида Зайдеса, требовал в качестве моральной компенсации за публикацию о нем информации в журналистских расследованиях взыскать с редакции газеты и журналиста — 40 тысяч и одну тысячу рублей соответственно. Тогда по итогам слушания дела иск Израилевича суд отклонил.

Как сообщает tut.by, руководство газеты будет подавать апелляцию.