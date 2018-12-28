В Беларуси установлены новые тарифы на электроэнергию 15 28.12.2018, 16:06

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Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Совет министров своим постановлением изменил тарифы на электроэнергию, сообщает пресс-служба правительства.

Например, одноставочный тариф электроэнергии в жилых домах (квартирах), оборудованных электроплитами, составит 0,1218 рубля за 1 кВт/ч. Дифференцированный тариф по временным периодам будет следующим: во время минимальных нагрузок (с 22:00 до 17:00) — 0,0853 рубля за 1 кВт/ч, во время максимальных нагрузок (с 17:00 до 22:00) — 0,2436 рубля за 1 кВт/ч.

Тариф на электроэнергию для отопления и подогрева воды с присоединенной (суммарной) мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23:00 до 6:00) составит 0,1003 рубля за 1 кВт/ч, а в остальное время суток — 0,1863 рубля за 1 кВт/ч.

Тариф на электроэнергию при использовании в том числе для отопления и горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах, не оборудованных в установленном порядке системами централизованного тепло- и газоснабжения и оборудованных в установленном порядке электроплитами, при отсутствии дополнительного электросчетчика для отопления и подогрева воды составит 0,0687 рублей за 1 кВт/ч.

Это постановление вступает в силу после его официального опубликования. При этом документ имеет обратную силу и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 декабря 2018 года.