Видеофакт: По Минску ездит «Тесла» и забирает ненужные вещи

Видеофакт: По Минску ездит «Тесла» и забирает ненужные вещи13
- 28.12.2018, 16:12
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В столице начал работу социальный сервис «Банановый фургон».
Однако на самом деле по столице ездит вовсе не фургончик, а современная «Тесла». И собирает не бананы, а не нужные минчанам вещи, чтобы потом дать им вторую жизнь, cообщает «Радыё Свабода».
Вещи после сортировки организаторы «бананового фургончика» собираются продавать, из выручки мечтают выйти на самообеспечение проекта. А остаток денег и вещей отдать на благотворительность.