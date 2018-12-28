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Видеофакт: По Минску ездит «Тесла» и забирает ненужные вещи

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  • 28.12.2018, 16:12
  • 3,470

В столице начал работу социальный сервис «Банановый фургон».

Однако на самом деле по столице ездит вовсе не фургончик, а современная «Тесла». И собирает не бананы, а не нужные минчанам вещи, чтобы потом дать им вторую жизнь, cообщает «Радыё Свабода».

Вещи после сортировки организаторы «бананового фургончика» собираются продавать, из выручки мечтают выйти на самообеспечение проекта. А остаток денег и вещей отдать на благотворительность.


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