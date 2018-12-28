Президент Косово подписал законы о создании армии 2 28.12.2018, 16:26

Cтраны НАТО выступают против данного решения.

Президент Косово Хашим Тачи в пятницу подписал три закона, которые меняют мандат и миссию Сил безопасности Косово и предусматривают их трансформацию в единую армию.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на RTK Live.

Три законопроекта были одобрены большинством голосов парламента Косово 14 декабря. В частности, депутаты приняли законопроект о министерстве обороны и законопроект, регулирующий службу в вооруженных силах Косово.

Кроме того, они одобрили законопроект, предусматривающий трансформацию сил безопасности в полноценную армию. Закон предусматривает удвоение размера Сил безопасности Косово и постепенное превращение их в профессиональную армию численностью 5 тысяч человек.

Североатлантический альянс раскритиковал решение парламента Косово о создании национальной армии. В НАТО призвали Приштину воздержаться от любых действий, которые могут способствовать эскалации в регионе.

ЕС присоединился к НАТО в своей оценке решения парламента Косово о создании армии.