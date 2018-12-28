В Беларуси бредят результатом, но отбивают любовь к спорту 4 28.12.2018, 16:31

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Про обычных людей на верховных спортивных планерках почти не вспоминают.

По последним данным, белорусским спортсменам от спорта нужны только «мерсы», бабло и телки сзади. А что интересует в спорте наше государство? Да примерно то же самое: бабло (его надо потратить как можно меньше и желательно оставить в стране) и результат – примерно такой же символ престижа, как «мерс» для простого смертного, пишет «Трибуна».

И девушкам, кстати, место на госуровне тоже есть. Они то теннис смотрят в компании первого лица, то картошку собирают. И сбоку, и спереди, и сзади. И ладно, девушек мы все любим.

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Давайте о том, что раздражает. Говорю за себя, но, возможно, у вас схожие эмоции. Раздражают постоянные разговоры про результат на самом высоком уровне, будто на результате свет клином сошелся. Вообще, первичен процесс, результат появляется потом. А тому, как у нас в спорте налажен процесс, мы ужасаемся чуть ли не каждый день, но при этом продолжает хотеть «его величество результат» (встречали такой дурацкий оборот?). Это настолько по-детски. Ну вот говоришь малому: не будет порядка – не будет конфеты. Малой ленится, конючит и в итоге ничего не получает. Это же логично? А в спорте мы конючим и ленимся, но почему-то всерьез рассчитываем на конфетку.

Вообще, как по мне, на совещаниях у Лукашенко говорят не о том и не так. Не о том – это о профессиональном спорте. Ну ей Богу, чем тут поможешь? На то они и профессионалы, что должны лучше всех знать, что делать и как. Тут советы дилетантов не очень уместны. Другое дело, что белорусское государство продолжает тащить на себе роль основного спонсора белорусского спорта. Продолжает тащить потому, что многие мощные предприятия, которые почти наверняка поддерживали бы спорт при любой иной форме собственности, по факту остаются государственными. И наше государство является, если говорить прямо, гигантским (и не очень эффективным) холдингом, у которого со спортом заключен рекламный договор.

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Холдингу нужен результат для продвижения собственного бренда (ну, например, бренда «Стабильность»), а государство с умеренными амбициями, по большому счету, должно интересовать лишь то, чтобы люди были здоровыми и физически активными. Все остальное – медали, рекорды и тому подобное – уж как получится.

Про обычных людей на верховных спортивных планерках как раз-таки почти не вспоминают. Вот что меня удивляет. Улучшают инфраструктуру? Для профессионального спорта. Тратят прорву денег на что? На профессиональный спорт. Эй, государство, а как же мы, обычные белорусы, которые не профи и становиться ими не планируем? Что насчет спорта у дома? Или профессиональные спортсмены появляются в специальных инкубаторах и их не формирует окружающая среда, в том числе доступность и наличие спортивных площадок и интерес к спорту на уровне семьи, друзей и других сообществ? В Беларуси что, есть какой-то спортивный движ? Да ладно.

Об этом на совещаниях не говорят, но ничего удивительного: холдинг давно победил социально-ориентированное государство. И мы как-то забыли, что спорт для начала – это радость и удовольствие. То, что необходимо для здоровья. Это стиль жизни, а результат… Да фиг с ним, если честно. Любое спортивное мероприятие внутри страны, куда люди пришли не по принуждению, намного лучше любой олимпийской медали, пускай тут и некому направить официальное поздравление.

Тональность, с которой у нас говорят о спорте, отдельная песня. Упреки, угрозы, пугающие инициативы – достаточно послушать пару разносов, чтобы потом приложить максимум усилий и отговорить ребенка, даже если он ходит в секцию, от профессиональной карьеры. Пусть уж лучше учится.

Тем более, как вдруг оказалось, наши секции совсем не бесплатные. Напротив, отдай ребенка в спортшколу – и заминируй свое будущее. Проверь, рванет или нет. Такое чувство, что детский спорт в Беларуси решили изувечить еще больше. До недавних пор малых давили только результатом, а благодаря поправкам в «Закон о физической культуре и спорте» будут еще стращать и баблом. Впрочем, к основным ценностям надо приобщаться с раннего возраста. Хоть в чем-то у нас системный подход.