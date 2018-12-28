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Оптимизм среди европейцев растет третий год подряд

  • 28.12.2018, 16:38

78% жителей ЕС рады, что они живут в cтранах союза.

С начала 2016 года все больше европейцев с оптимизмом относятся к Евросоюзу. Три года назад ровно 50% европейцев считали, что ЕС ждет хорошее будущее, а в 2018 году уже 61% — таковы данные опроса общественного мнения, проведенного Евробарометром. Пессимистично к будущему ЕС относятся 34%, еще 5% не смогли определиться с ответом, пишет «Европульс».

Согласно другому опросу, 78% жителей ЕС рады, что они живут в Евросоюзе. Причем в пяти странах – Люксембурге, Ирландии, Нидерландах, Дании и Швеции – таких больше 90%.


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