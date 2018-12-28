Эксперт: Экономическая модель Беларуси потерпела крах 11 28.12.2018, 17:05

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Власти признались, что модернизация была провалена.

Подводя итоги года, Сергей Чалый в программе «Экономика на пальцах» на tut.by отметил: в 2018-м власти наконец-то признали провал моденизации. Он напомнил, что незадолго до «выборов» в 2015-м Александр Лукашенко заявлял, что модернизированные предприятия должны наконец-то дать отдачу от вложенных в них огромных сумм денег.

— К чему мы пришли в этом году? Вот эта битва под Оршей — она была не о том, что правительство какую-ты дырку в крыше на залатало. И по строительной отрасли совещание было по сути о том, что моденизация провалена, — утверждает экономист.

В качестве примеров Сергей Чалый привел несколько предприятий, регулярно попадавших в этом году в новостные ленты:

— Светлогорский комбинат не может расчитаться по долгам, 150 миллионов долларов, потому что не работает. Добрушу (картонный завод — С.) нужно искать более надежного партнера. Теперь мы думаем, кому продать наш модернизированный «Борисовдрев», «Гомсельмаш», где найти деньги на «Гродно-Азот» и Красносельск (цементный завод), модернизированный, как теперь выясняется, нашими не очень надежными партнерами, тоже нужно кому-то продать.

По мнению экономиста, провал модернизации и озвученные планы индустриализации ценой в $ 100 миллиардов говорят о том, что власти окончательно зашли в тупик, а сама внутренняя экономическая модель потерпела крах.

Сергей Чалый напомнил: в 2012-м Беларусь оказалась у развилки, когда у властей была возможность пойти по пути структурных реформ, тем более, что на тот момент общая макроэкономическая ситуация этому способствовала. Но вместо этого власти выбрали модернизацию.

— И теперь, оглядываясь назад, мы видим, что обратного пути к той развилке нет.