Главный секрет Холмса 2 Егор Седов

28.12.2018, 16:56

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Чтобы понять действия правящих архаиков, нужно понимать их способ мышления.

Любимой ошибкой мыслящей демократической интеллигенции является попытка объяснять действия власти, исходя из собственной логики. Ну, должна же быть какая-то логика в их действиях?! Ну, вот храм строят - со ступеньками из немецкой бронетехники. Так ведь нацизм давно сломлен, побежден и попирается, в том числе и самими немцами... Зачем все это?!

Или - вот "персонаж из Кремля" поздравил с испытаниями ракеты "Авангард". А потом выяснилось, что техника с такими характеристиками, вообще-то, нарушает законы физики. И остается предполагать:

а) ракета работает на "особой духовности", посему хоть 20 Махов, хоть 30 (кто-то, кажется. до 30 уже договорился, кто больше?..);

б) кое-кто, мягко говоря, соврамши, - а "персонаж" вранье повторил...

И вот все эти нынешние рассуждения представляются несколько ошибочными. Вот почему. Это как в хорошем детективе ("низкий жанр", да-да-да): чтобы отыскать профессора Мориарти, Холмс должен мыслить (хотя бы постараться иногда такую операцию проделывать), как профессор Мориарти. Иначе у него просто ничего не получится. Вот доктор Ватсон, британский интеллигент, он не может мыслить как Мориарти. А Холмс - должен и может. (Поэтому, кстати, при первом знакомстве Холмс кажется доктору и подозрительным, и даже преступным). Ватсона вполне можно обучить методу дедукции - хотя в книге и в кино это выглядит несколько комично. Но сыщика из него все равно не выйдет, ибо главный секрет Холмса все же не в этом.

Но вернемся к нашим... хотел сказать, баранам...

Что мы видим?

А видим мы результаты неестественного отбора. Отбора не лучших, а худших. Людей с морально устаревшим мышлением. Архаиков.

И вот из этого очень многое должно следовать.

1) Без терминов "камлание", "шаманизм", "эгрегоры", "магия" вы их поведение и поступки не объясните. Даже не пытайтесь.

И не так важно, верите ли вы во все это или нет (вероятно, все же нет). Важно, во что верят они.

Поэтому, слыша новость о ступеньках из бронетехники, можно задать только вопрос о том, а какой именно эгрегор они хотят использовать? Это эгрегор победы над нацизмом, та энергия, которая заставляет и по сей день по особому относиться к фото с Парада Победы? Или это нечто совсем иное: путь к спасению... по нацистской броне?

И тут же на ум приходят очень неприятные параллели. И аншлюс. И вполне геббельсовская пропаганда. И постоянно приглушаемый, но прорывающийся то у одного, то у другого из них антисемитизм...

В общем, отложите работы современных политологов. Возьмите "Золотую ветвь" Фрэзера. Там вы все найдете...

Например, почему "персонаж" никак не может просто произнести фамилию своего оппонента. Или - почему сажают (теперь будут заводить административки) за совершенно безобидные высказывания и картинки в сети.

2) Доверчивость - недоверие.

Совершенно фантастическая доверчивость к докладам "своего круга" - и полное недоверие к прогрессу и современной технике. Впрочем, недоверие к докладам "не-своих" тоже имеется: вспомним давнюю уже историю с Шевчуком, Юрой-Музыкантом. Он ведь как раз доклад передал. И какова была реакция? А вот скорости в 20 Махов - поверил без колебаний.

А дело в том, что они, похоже, верят в сказки, сочиненные своей же пропагандой. Ведь что говорилось об интернете все "нулевые"? "Информационная помойка", "там порнография, котики, а еще - совершенно непроверенная информация, кто что хочет, тот то и пишет". С этим ездила по ушам вся "патриотическая" пропаганда.

Итог - они в информационную помойку (опасную, поэтому надо ограждать) поверили. Ведь, скорее всего, и мысли не возникло обратиться к помощникам: а ну-ка, поглядите-ка в этих интернет-энциклопедиях, что такое это скорость в Махах? А то я - "лирик", а не технарь...

Нет. Сообщил. Поздравил.

Так что не надо более удивляться.

С тех пор, как сперва была запущена история о том, что на какой-то конференции ПРОЧЛИ МЫСЛИ экс-госсекретаря Олбрайт (она МЫСЛЕННО жаловалась на несправедливость владения Россией богатствами Сибири), а потом пропаганда - и телевизионная, и более неприятный ее вариант - как бы оппозиционно-патриотическая, - это повторила (уже без ссылок на "чтение мыслей"), - это же повторил и Патрушев. На минуточку, секретарь совбеза!..

Кстати, только тогда принялись разоблачать безумную фальшивку, которую я слышал и лет за 10 до того.

Выводы.

Неприятный: страной правят архаики, чьи сознания полны суевериями.

Приятный: в современном быстро развивающемся мире такое правление конечно. И конечно достаточно быстро. Бесконечным оно быть не может.

Хотя они постараются нас еще не раз удивить. Но удивляться - не надо.

Егор Седов, «Фейсбук»