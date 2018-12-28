Куда пропал Лукашенко после встречи с Путиным? 27 28.12.2018, 17:15

7,585

Диктатор выпал из поля зрения после неудачной встречи в Кремле.

После встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве пропал из информационного пространства Лукашенко, пишет replyua.net.

Позднее глава пресс-службы Лукашенко Наталья Эйсмонт, комментируя ситуацию порталу «Политика сегодня», заявила о том, что информация не соответствует действительности. По ее словам, новость об исчезновении Лукашенко является очередной глупостью.

Пресс-секретарь уверяет, что Лукашенко 27 декабря находился на благотворительном мероприятии, и если блогеры откроют ленту новостей Беларуси, то обязательно узнают об этом. Также глава пресс-службы подчеркнула, что больше не намерена комментировать глупые слухи. На официальном сайте диктатора действительно днем 27 декабря появилась новость о благотворительном празднике для детей, который посетил Лукашенко. Это сообщение оказалось первым с 25 декабря.

Возможно, диктатор просто взял выходной день. Напомним, что встреча между Лукашенко и Путиным проходила в Москве 25 декабря. На переговорах сторонам не удалось договориться о ценах на газ. По некоторым предположениям, вечером 26 декабря самолёт Лукашенко ещё находился в аэропорту Внуково-2 в Москве.