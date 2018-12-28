Швеция возглавила мировой рейтинг по борьбе с изменением климата 28.12.2018, 17:18

Рейтинг оценивает страны и территории по 14 критериям.

Швеция заняла первое место в рейтинге стран мира по борьбе с изменениями климата Climate Change Performance Index 2019, сообщает «Европульс».

Швеция вместе с другими 13 странами (11 из которых находятся в Европе) вошла в группу с высоким вкладом в борьбу с изменением климата. Следом за Швецией идут Марокко, Литва, Латвия и Великобритания. Среди участников рейтинга с высоким вкладом отмечен и Евросоюз.

Рейтинг оценивает страны и территории по 14 критериям, распределенным по 4 категориям: выбросы парниковых газов, использование энергии, доля возобновляемых источников энергии и политика в сфере изменения климата.

Россия попала в группу с «очень низким» вкладом в борьбу с изменением климата, заняв 49-е место (между Малайзией и Казахстаном).

Всего в рейтинге рассматривается 57 стран и территорий.