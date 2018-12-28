Джонатон Блум: Все легионеры говорят, что Минск входит в топ-3 мест во всей КХЛ 28.12.2018, 17:29

Американский хоккеист поделился впечатлениями от столицы Беларуси.

Об этом хоккеист минского «Динамо»Джонатон Блум рассказал официальному сайту клуба:

- В Минске чувствуется профессиональный подход. Самолет, автобус, отели — все на должном уровне. На "Минск-Арене" приятно работать и играть. Плюс отличный город. Все легионеры говорят, что белорусская столица входит в топ-3 мест во всей лиге, а это важный фактор для хоккеистов и их семей...

В НХЛ сложно предсказать победителя практически в любом матче, а в КХЛ еще велика разница между командами. Когда "Автомобилист" приезжал в Минск, то ужинал с Доусом. Он сказал, что у них теперь отличный самолет, ничуть не хуже тех, что есть в НХЛ. Хочется, чтобы у всех клубов были хорошие условия. Тогда возрастет и конкуренция.