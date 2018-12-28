Опрос: Во второй тур президентских выборов в Украине проходят Тимошенко и Зеленский 4 28.12.2018, 17:43

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Изменения произошли и в партийных рейтингах.

Согласно результатам опроса Центра социологических исследований "София", обнародованным сегодня в пресс-центре "Українських новин", среди тех, кто пойдет на выборы, Бойко готовы поддержать 10,9% избирателей, Петра Порошенко – 9,4%. Выше них в президентском рейтинге находятся лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко (16,9%) и актер, руководитель студии "95 квартал" Владимир Зеленский (11,3%).

Согласно соцопросу "Софии", произошли изменения и в партийных рейтингах, где "Оппозиционная платформа – За жизнь" вышла на второе место, обойдя не зарегистрированную, но представленную в опросах партию "Слуга народа".

На сегодняшний день в Верховную Раду попадают шесть партий: "Батьківщина" – 16,7%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,1%, "Слуга народа" – 10,8%, Блок Петра Порошенко – 8,2%, "Гражданская позиция" – 7,7%, Радикальная партия – 6,2%. Такой рейтинг политические силы получили среди тех респондентов, кто собирается голосовать.

Центр социальных исследований "София" с 16 по 25 декабря 2018 провел опрос населения во всех областях Украины (на подконтрольной территории). Всего было опрошено 2003 респондента в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентирует взрослое население Украины по основным социально-демографическим признакам. Метод опроса – индивидуальное интервью ("с глазу на глаз") по месту жительства респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 2,2%.