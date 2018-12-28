В Гонконге криптомиллионер разбрасывал доллары с небоскреба 28.12.2018, 17:57

Вонг Чинг Кит решил стать местным Робин Гудом.

«Что за богач здесь чудит?» — пела когда-то Алла Борисовна про художника, усыпавшего площадь розами. В Гонконге бизнесмен Вонг Чинг Кит, «нарубивший» денег на криптовалютном рынке, усыпал площадь 100-долларовыми купюрами, что очень понравилось обывателям, но огорчило полицию, пишет bigpicture.ru.

Гонконг — очень дорогой город, где компактно проживает много богатых людей. Но есть здесь и бедные районы, например Самсёйпоу. Именно это место выбрал для своей фееричной акции криптоинвестор Вонг Чинг Кит. Парень, хорошо зарабатывающий на рынке токенов, захотел ощутить себя Робин Гудом, раздав нуждающимся солидную сумму денег.

Просто рассовать купюры в руки страждущих было бы некруто, поэтому парень обставил свою акцию максимально пафосно. Вонг приехал в Самсёйпоу на своем суперкаре Lamborghini, загруженным купюрами по 100 гонконгских долларов (850 рублей).

Деньги благотворитель разместил на крыше одного из домов, а сам начал выступать перед зеваками, не забывая записывать свою речь на камеру. «Сегодня большой день — начало торгов. Я надеюсь, что все уделят внимание этому важному событию. Я не знаю, верит ли кто-нибудь из вас, что деньги могут падать с неба». Не известно, понял ли кто-то из жителей беднейшего района азиатского мегаполиса о каких торгах идет речь, но, судя по восторженным крикам, точно смекнули, что пахнет «халявой».

В самый разгар выступления надежды зрителей оправдались — с крыши здания на толпу начали сыпаться 100-долларовые купюры. Событие вызвало неимоверный восторг присутствующих и все, кто только что внимал пламенной речи Вонг Чинг Кита тут же про него забыли и бросились набивать карманы. Миа Там, девушка, снимавшая происходящее для YouTube, отметила, что в этот момент молодой человек почувствовал себя богом, миссия которого «рассказать миру о биткоине».

Однако широкий жест китайского Робин Гуда оценили не все. Прибывшая на место акции полиция бесцеремонно прервала прямой эфир и арестовала его за организацию беспорядков в общественном месте. После этого стражи порядка обратились к присутствующим с просьбой отдать им собранные деньги.

Разумеется, вечер тут же перестал быть томным, и зеваки мгновенно рассосались по переулкам. В сухом остатке полицейским достались около 6000 долларов (51 тысяча рублей), втоптанных в пыль на тротуаре. Одно порадовало правоохранителей — все до единой купюры были настоящими, и дело так осталось административной «хулиганкой». Про гонконгского расточителя известно, что миллионером он стал всего год назад, заработав на криптовалютном рынке. Вонг не из тех, кто почивает на лаврах, наплевав на всех вокруг — парень тратит немало времени на съемку роликов и прямые эфиры, в которых рассказывает всем желающим о рынке биткоинов, майнинге и биржевых операциях с криптовалютами.