В Минске появились терминалы для покупки билетов в кино 28.12.2018, 18:12

Терминалы самообслуживания заработали в кинотеатрах «Аврора» и «Беларусь».

Первые в Беларуси билетные терминалы самообслуживания заработали в кинотеатрах «Аврора» и «Беларусь», передает БелТА.

«Это пилотный проект, если минчанам такой метод оплаты понравится, то мы установим терминалы и в других кинотеатрах сети. Результат уже обнадеживает - за неполные три дня куплено около 500 билетов при помощи терминалов», —рассказал генеральный директор «Киновидеопроката» Павел Скалабан.

В будущем функции терминалов планируется расширить, с их помощью можно будет приобретать билеты во все кинотеатры Минска.

Купить билеты можно при помощи банковской карточки. Нужно выбрать на экране терминала нужный фильм, время сеанса и места в зале, затем оплатить. После успешного подтверждения оплаты терминал распечатает билет, с покупателя при этом не взимается денежная комиссия.