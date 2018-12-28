Навальный предлагает вернуть награбленное российскими олигархами 4 28.12.2018, 18:22

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Российский оппозиционер считает приватизацию 90-х ограблением народа.

Алексей Навальный, выступая на своей еженедельной передаче на канале «Навальный Лайф», подчеркнул важность темы пересмотра итогов приватизации. Заявив, что для оппозиционного движения — очень важно переступить наконец-то черту и прекратить бояться критиковать приватизацию 90-х годов, пишет «Русский монитор».

По словам оппозиционера, ранее все защищали Чубайса, и говорили, приватизация – это хорошо, потому что боялись, власть у Ельцина отнимет красно-коричневый Зюганов, который придет к власти. Поэтому все должны защищать Чубайса и залоговые аукционы.

— А сейчас почему мы должны это защищать? — восклицает Навальный, — Потому что Клишас купил себе 20 часов, и потому что Чубайс является мультимиллионером, и работает в Роснано? И теперь он говорит, что приватизация была классная, и еще, очень хорошо, когда государство всем владеет!

Оппозиционер уверен, важно сказать о том, что все, что было в 90-х связано с залоговыми аукционами и все люди, которые там фигурировали — это все омерзительные жулики. Навальный подчеркнул, что оппозиция их не любит вместе со всем остальным народом, и не собирается менять своего мнения по каким-либо причинам. Также нет причин для всенародной любви к олигархам только из-за того, что они не похожи на Золотова, и то, что они выражаются более изысканно.

— Нет, мы их не любим, и считаем все это ограблением, — подытожил Навальный.