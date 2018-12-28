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СМИ: Брестское «Динамо» готово предложить контракт Ненаду Лалатовичу

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  • 28.12.2018, 18:36
Ненад Лалатович

Главный тренер сербского «Раднички» с брестским клубом.

Ненад Лалатович со своим агентом Марко Гвозденовичем должны были поехать в Беларусь в четверг, но по не связанным с футболом причинами визит был отложен, пишет "Прессбол".

В ближайшие дни должна быть организована встреча руководства "Динамо" и Лалатовича, на которой определят условия сотрудничества. Как утверждается, "Динамо" готово предложить сербу контракт с зарплатой до 200 тысяч евро в год.

Также сообщается, что специалист не прочь продолжить карьеру в Беларуси, но "Раднички" не горят желанием его отпускать. В тоже время подчеркивается, что сам Лалатович несколько раз заявлял, что он не уверен, что останется на тренерском мостике нынешнего клуба до конца сезона-2018/19, и что он хотел бы поехать работать за границу.

Ранее сербские СМИ сватали Лалатовича в рулевые минского "Динамо", однако белорусский клуб позднее эту информацию опроверг.


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