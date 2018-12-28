С 1 января повысится базовая величина 28.12.2018, 18:55

Какие оплаты вырастут?

С 1 января 2019 года базовая величина вырастет с Br 24,5 до Br 25,5, пишет «Белсат».

Размер базовой величины в нашей стране меняется ежегодно 1 января. В прошлом году ее повышали с Br 23 до Br 24,5.

«Базовой» измеряются штрафы за правонарушения и определяются суммы финансовых обязательств и выгод.

Что изменится?

— вырастут единовременные пособия педагогическим, медицинским и фармацевтическим работникам, работникам культуры и искусства, специалистам сельского хозяйства и ЖКХ, работникам системы потребкооперации при прибытии на работу в районы, пострадавшие от радиоактивного загрязнения в результате аварии на ЧАЭС;

— денежная помощь на оздоровление отдельным категориям граждан;

— ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющим почетное звание «народный»;

— премии и стипендии президента Беларуси;

— пособия, стипендии и материальная помощь безработным;

— возмещение расходов иногородним студентам по аренде жилья;

— минимальные ставки авторского вознаграждения и некоторые другие выплаты.

Вырастут также и штрафы

Например, за переход в неположенном месте с 1 января 2019 нужно будет заплатить уже Br 25,5, а не Br 24,5.

За проезд без билета в общественном транспорте штраф с января составит Br 12,75.

Подорожают разводы – Br 102 вместо Br 98. Пожениться также станет дороже (Br 25,5 вместо Br 24,5).

Впервые показатель базовой величины ввели в 2002 году. Тогда она составляла 10 тысяч неденоминированных рублей. Базовую величину ввели для определения пошлин, штрафов и других оплат. За время существования базовой величины ее увеличивают уже в двадцатый раз.