Трамп объявил о прекращении помощи Гватемале, Гондурасу и Сальвадору 12 28.12.2018, 18:59

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Дональд Трамп

Фото: AFP

США не будут оказывать помощь, поскольку эти страны «ничего не делают» для Вашингтона.

США не будут оказывать помощь Гватемале, Гондурасу и Сальвадору, поскольку эти страны «ничего не делают» для Вашингтона, в том числе в ситуации с мигрантами, сообщил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

«Говорят, новый караван [мигрантов] собирается в Гондурасе, они с этим ничего не делают. Мы прекратим помогать этим трем странам, которые пользуются США в течение многих лет», — написал Трамп.

Ранее он объявил американским законодателям ультиматум и пригрозил закрыть южную границу страны, если не будут выделены деньги на строительство стены на границе с Мексикой. Споры о данном проекте привели к тому, что конгресс США не принял временный бюджет и работа правительства была временно приостановлена.

В ноябре к границе США и Мексики пришла группа мигрантов, перед их прибытием Трамп отправил туда бойцов Национальной гвардии и частично закрыл границу. Кроме того, он разрешил военным применять оружие, если в этом будет необходимость.