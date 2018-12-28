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Главные научные события, ожидаемые в 2019 году

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  • 28.12.2018, 19:06
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Топ-5 научных событий.

Пластмассы

Учёные приложат большие усилия в исследованиях влияния пластмасс на здоровье человека. В настоящее время вредное влияние пластиковых отходов на окружающую среду вызывает огромное беспокойство, и теперь пришла пора выяснить, как они влияют на здоровье человека, пишет gearmix.ru.

В особенности учёных интересует вопрос — причиняют ли вред микроскопические частицы пластика, попадающие в наш организм при дыхании или продуктами питания.

Редактирование генома

Генная инженерия и перспектива создания «дизайнерских детей» будут находится в центре внимания учёных — после того, как в ноябре китайский исследователь Хе Дзянку удивил мир, заявив о создании первых генетически модифицированных детей — девочек-близнецов.

Исследователи ожидают подтверждения этого события, и постараются выявить побочные эффекты такой процедуры. Также будут предприняты усилия в создании ответственной и регулируемой среды для будущих операций по редактированию ДНК человека.

Антарктида

В январе американские и английские учёные отправятся в антарктическую экспедицию, крупнейшую за последние более чем 70 лет. В ходе рассчитанного на пять лет проекта они попытаются выяснить, разрушится ли в течение ближайших десятилетий ледник Твэйтс.

Происхождение человека

На островах в юго-восточной Азии могут быть обнаружены окаменелости, способные пролить свет на происхождение древних гоминид. Этот регион привлекает значительный интерес со времени обнаружения в 2003 году останков человекоподобного «хоббита» на индонезийском острове Флорес. Как пишет журнал Nature, продолжающиеся раскопки позволят узнать больше о первых человекоподобных обитателях филиппинского острова Лузон, и в частности выяснить, стала ли изоляция причиной их малого роста —как это, по-видимому, было на острове Флорес.

Изменения климата

В 2019 году могут состояться первые эксперименты в области искусственного охлаждения нашей планеты, с использованием так называемой «солнечной геоинженерии».

В эксперименте «Контролируемое стратосферное вмешательство» учёные собираются распылить в стратосфере стограммовые порции подобных мелу частиц и наблюдать за их распространением. Такие частицы, отражающие солнечные лучи, способны охладить планету. Однако, скептики выражают беспокойство в связи с возможностью непредсказуемых последствий такого распыления, и что этот проект только отвлечет внимание от мер по сокращению выбросов углекислого газа.


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