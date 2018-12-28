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Видеосервис Voka увеличит число фильмов на белорусском языке до 124

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  • 28.12.2018, 19:16

У белорусов появилась возможность смотреть фильмы на родном языке не только в кинотеатрах, но и дома.

Видеосервис VOKA подвел итоги года: самым просматриваемым фильмом с озвучкой на белорусском языке стала семейная комедия «Падынгтан». Фильм о медвежонке, который приехал в Лондон, чтобы обрести семью и стать настоящим английским джентльменом, посмотрело около 20 000 пользователей. Второе и третье места в рейтинге VOKA получили аниме «Рыбка Поньё» и антиутопия «Книга Илая», пишет nn.by.

В начале этого года у белорусов появилась возможность смотреть фильмы на родном языке не только в кинотеатрах, но и дома. Для этого видеосервис VOKA создал специальный раздел CINEVOKA, в котором собраны шедевры мирового кино в белорусской озвучке. Активное наполнение раздела началось с июля: за 6 месяцев количество контента выросло с 3 до 60 фильмов разных жанров: от психологических драм и боевиков до аниме и мультфильмов.

В 2019 году количество кинокартин планируют увеличить до 124. В их числе будут драма «Пролетая над гнездом кукушки», триллер «Сайлент Хилл», криминальный детектив «Девушка с татуировкой дракона», черная комедия «Волк с Уолл-стрит» и другие блокбастеры.

За этот год фильмы в разделе CINEVOKA собрали более 45 000 зрителей. Посты в социальных сетях о кинохитах в белорусской озвучке увидели 330 000 пользователей — спрос на фильмы на родном языке в интернет-пространстве уверенно растет. Хедлайнером обсуждений в социальных сетях стала французская комедия «Астэрыкс на Алiмпiйскiх гульнях».

Участие в озвучке фильмов, переведенных на белорусский язык, приняли 19 актеров дубляжа, которые провели в звукозаписывающей студии больше 450 часов.

Топ-10 самых просматриваемых фильмов в белорусском переводе выглядит так:

Падынгтан;

Рыбка Поньё;

Кнiга Iлая;

Мой сябар жырафа;

Мiсiя;

1+1 (Недатыкальныя);

Пяты элемент;

Грукаючы ў нябесную браму;

Жонка аглядальнiка заапарку;

Скрадзеныя прывідамі.

Белорусы уже привыкли смотреть кино в белорусской озвучке и в кинотеатрах. Благодаря проекту «Беларускія ўікенды», реализуемому компанией «Кінаконг» при поддержке velcom, известные фильмы и даже премьеры с белорусским дубляжом ежемесячно показывают на больших экранах по всей стране. За два года показы «Беларускіх ўікэндаў» посетило уже более 50 тысяч зрителей.


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