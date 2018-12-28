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Минское «Динамо» с минимальной разницей уступило лидеру конференции «Восток»

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  • 28.12.2018, 19:30

Минчане уступили «Автомобилисту» со счетом 1:2.

В матче чемпионата КХЛ минское "Динамо" уступило в Екатеринбурге "Автомобилисту" — 1:2, передает pressball.by.

АВТОМОБИЛИСТ — ДИНАМО Мн — 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

АВТОМОБИЛИСТ: Якуб Коварж; Гуркин — И.Вишневский, Доус (к) — С.Да Коста — Голышев; Трямкин — Василевский, А.Гареев — Паре — Секстон; Мамкин — Д.Бодров, Чесалин — Кучерявенко — Грачев; Мишарин — Переляев, Рассейкин — Торченюк — Ден.Казионов.

ДИНАМО Мн: Энрот (59.48); Хенкель — Лисовец, Пулккинен — Хауден — Бут; Блум — К.Готовец, А.Костицын — А.Терещенко — Д.Буйницкий; Евенко — Осипов, А.Степанов — С.Костицын — Павлович (к); И.Литвинов — Волков — Китаров; Знахаренко.

ШАЙБЫ: 0:1 — А.Костицын (15.13). 1:1 — Кучерявенко (Секстон, А.Гареев, 19.05). 2:1 — Торченюк (Трямкин, 54.32).


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