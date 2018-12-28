СДПГ оповестила о своем новом курсе по отношению к РФ 2 28.12.2018, 19:39

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Министр иностранных дел Германии решил отказаться от личной дипломатии.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас решил отказаться от личной дипломатии, передает «Эхо Москвы».

Официальный представитель по международным делам СДПГ Нильс Шмид заявил газете «Франкфуртер алльгемайне цайтунг», что политическая линии в обращении с Москвой должна стать более трезвой и критичной. Раньше, подчеркнул социал-демократ, лидеры партии определяли нужное направление взаимоотношений России и Германии в личном разговоре с Владимиром Путиным в течение двух часов за вечерним столом. Однако эта тактика оказалась ошибочной. Политика, основанная на личных связях, в духе экс-канцлера Герхарда Шредера или даже бывших министров иностранных дел Франка-Вальтера Штайнмайера и Зигмара Габриэля, должна окончательно уйти в прошлое.

Курс нынешнего главы германского дипведомства Хайко Мааса нельзя назвать антироссийским. Однако политик придает большое значение порядку, основанному на общепризнанных правилах, уважении прав человека, справедливых выборах и демократии. Это запрещает смотреть на Россию в розовых очках, подчеркнул Шмид.

В настоящее время в отношениях с Россией нет подвижек, отметил социал-демократ. Несмотря на постоянный диалог, в ключевых вопросах, например, конфликте с Украиной, Москва не желает продвигаться вперед, констатировал спикер по международным делам.

Социал-демократическая партия Германии — партнер по правящей коалиции в правительстве ФРГ. Министр иностранных дел Хайко Маас поддерживает жесткий курс канцлера Ангелы Меркель в отношениях с Россией.