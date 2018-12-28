В Беларуси появятся монеты с новыми рисунками 6 28.12.2018, 19:53

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Нацбанк выпускает в обращение памятные монеты серии «Архітэктурная спадчына Беларусі».

Национальный банк Республики Беларусь с 28 декабря 2018 г. выпускает в обращение памятные монеты серии "Архітэктурная спадчына Беларусі": "Мірскі замак", "Замак Радзівілаў. Нясвіж", "Палац Румянцавых і Паскевічаў. Гомель", "Камянецкая вежа", "Мікольская царква. Магілёў", "Сафійскі сабор. Полацк", являющиеся законным платежным средством Республики Беларусь:

монеты номиналом 2 рубля, диаметром 23,50 мм, изготовленные из стали, покрытой медью и латунью (кольцо), и стали, покрытой медью и никелем (середина), массой 5,81 г, тиражом 25 000 штук каждого наименования.

Монеты имеют форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монет с повторяющейся надписью Беларусь и элементами национального орнамента.