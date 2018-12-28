Десять невыполненных обещаний властей в 2018 году 8 28.12.2018, 20:04

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Валерий Карбалевич

«Абяцанки-цацанки» власти не выполняются годами.

Политолог Валерий Карбалевич cоставил для «Радыё Свабода» подборку из десяти обещаний властей в 2018 году, которые не были выполнены.

1. Согласно прогнозу социально-экономического развития Беларуси на 2018 год, рост валового внутреннего продукта должен был составить не менее 3,5%.

Что получилось. В реальности этот показатель вырос за январь-ноябрь 2018 года только на 3,2%.

2. Много раз Александр Лукашенко требовал, давал задание довести среднюю зарплату в стране в 2018 году до 1 тысячи рублей в месяц.

В августе 2017 года во время пребывания в Бресте он поручил: «Предприятия с низкой зарплатой необходимо в 2018 году подтянуть до уровня 1 тысячи рублей. Если это поручение будет выполнено, средняя заработная плата по стране в 2018 году может достичь 1,5 тысячи рублей»...

В ноябре 2017 года Лукашенко говорил о следующием году: «II, III, IV квартала мы должны уже превосходить 1000 рублей хоть немножко».

Из выступления Лукашенко на совещании 2 марта 2018 года: «Экономьте на чем хотите, но тысячу рублей среднего заработка обеспечить!.. К концу первого квартала ваша задача - восстановить тысячу рублей, а в течение года - превысить этот показатель».

Еще раньше 21 декабря 2016 года диктатор потребовал от руководства администрации - Натальи Кочановой и Максима Рыженкова - обеспечить белорусам среднюю зарплату в размере 500 долларов. "Украдите, откопайте, найдите - что угодно, но 500 долларов должно быть выполнено», - говорил тогда Лукашенко.

Что получилось. На самом деле средняя зарплата по Беларуси за 2018 год составит, по прогнозам, около 940 рублей. В ноябре она достигла 994 рублей. В пересчете к средневзвешенному курсу доллара - это 471 доллар.

3. Неоднократно Лукашенко высказывал требование, чтобы зарплаты росли только при условии увеличения производительности труда. На совещании 2 марта 2018 года он отметил: «В экономике и даже в обществе появляются диспропорции, которые нужно устранить. Это не значит, что зарплата не должна расти. Она должна расти. Но при этом опережающими темпами должна расти производительность труда».

2 мая 2018 года Лукашенко заявил: «Я не требую заработной платы как «зряплаты».

Что получилось. На самом деле за январь-ноябрь 2018 года реальные зарплаты выросли на 12,3%, а производительность труда увеличилась лишь на 3,9%. Разница в четыре раза. Национальный банк выражает обеспокоенность и отмечает, что такая ситуация «формирует риски ускорения инфляции».

4. На совещании 2 марта 2018 года Александр Лукашенко потребовал от правительства сократить внешний долг. «Сегодня нам нужно максимально избавиться от внешних долгов. Они сковывают наши возможности, особенно социальные, - заявил он. - Отдавать около 10% валового внутреннего продукта только на обслуживание государственного долга - непозволительная роскошь».

Что получилось. В действительности внешний госдолг Беларуси с начала года вырос на 42,7 миллиона долларов, или на 0,3%. Общий госдолг Беларуси с начала года увеличился на 2,9 миллиарда рублей, или на 6,9%, достигнув 45,1 миллиарда рублей.

5. Власти обещали в 2018 году свободу бизнеса. В конце 2017 года Лукашенко подписал 10 декретов и указов по экономической либерализации и упрощению условий ведения бизнеса. Официальные лица, представители правительства, назвали эти законодательные акты революционными, призванными «раскрепостить» бизнес. Они отмечали, что наконец государство поворачивается лицом к предпринимательству, видит в нем драйвер развития экономики, снимает все ограничения в его работе, и наконец к нам потекут иностранные инвестиции.

Что получилось. Реально радикальных изменений в отношении властей к бизнесу не произошло. Не проведена декриминализации законодательства. Продолжались «посадки» бизнесменов. Даже первый вице-премьер Александр Турчин в интервью телеканалу «Беларусь1» 27 августа заявил, что бизнесмены за неуплату налогов не должны отправляться в тюрьму, подобная практика должна иметь единичный характер.

По требованию Лукашенко взят курс на монополизацию государством алкогольного рынка.

Произошла национализация Оршанского авиаремонтного завода, который принадлежал украинской фирме «Мотор Сич». Явившись на завод 11 июля 2018 года, Лукашенко заявил: «Это государственное предприятие с сегодняшнего дня... Какая разница, кому принадлежат эти акции».

Причем, национализация произошла даже не в результате указа, декрета или какого-либо другого законодательного акта (указ появился позже), не говоря уже о решении суда.

Завод отобрали у собственника устным указанием Лукашенко. Следует заметить, что собственность отобрали у украинской компании, то есть «кинули» иностранного инвестора. Очевидно, этот эффект негативно сказался на иностранных инвестициях.

6. В ходе кампании борьбы с «тунеядцами» власти обещали очень внимательно отнестись к неработающим людям, чтобы не повторять прежних ошибок. Тогда, в 2017 году, после акций протестов, Лукашенко попрекал чиновников: «От балды направили примерно 500 тысяч "писем счастья". У вас там должны быть эти списки бездельников, которых надо заставить работать. А честных людей не должны были трогать вообще».

И вот теперь власти обещали очень тщательно подойти к подготовке списков трудоспособных граждан, незанятых в экономике. 31 января 2018 года начальник управления политики занятости Министерства труда и социальной защиты Олег Токун сказал, что в такую базу попадут около 250 тысяч человек.

Что получилось. На самом деле, по словам министра труда и социальной защиты Ирины Костевич, в базу данных трудоспособных граждан, незанятых в экономике, включили около 500 тысяч человек. Больше, чем ранее! Власти подошли к делу формально, решили включить в этот позорный список как можно больше людей.

Они исходили из логики, что, мол, пусть эти люди потом ходят и доказывают, что они не тунеядцы. Получается, в отношении граждан в государстве действует презумпция виновности.

7 21 апреля 2017 года, выступая с ежегодным посланием, Лукашенко поручил «поднять из руин и пепла в ближайшее время» населенные пункты Барань, Болбасово и Оршу. Правительству было поручено в течение года существенно улучшить ситуацию в Оршанском районе, сделать его образцово-показательным. Чтобы затем на этом примере разработать план восстановления других территорий Беларуси. Таким образом, Оршанский район должен был стать локомотивом регионального развития страны.

В июне 2017-го правительством был принят комплексный план первоочередных мер в развитии Оршанского района. Для этого были выделены немалые деньги. По словам руководителя Витебской области Николая Шерстнева, сумма дотаций десяти районов области равна объему дотаций Оршанского района. Лукашенко пообещал регулярно лично контролировать реализацию этого проекта.

Что получилось. 13 августа 2018 года глава Беларуси приехал в Оршу, чтобы посмотреть, как этот населенный пункт, по его решению, превратился в город-сад. Выяснилось, что практически все предприятия района проблемные. «Все было сделано кустарно, на скорую руку, а значит, некачественно... Не сделано практически ничего... Пока это идиотское отношение к моему поручению... Каторжные люди работают за $ 200 в месяц!», - заявил Лукашенко на месте . И оценил работу на двойку с минусом.

На совещании 14 августа председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов констатировал, что ряд показателей в Оршанском районе, даже ниже, чем среднеобластные. Результатом оршанских разборок стала смена состава правительства.

8. Власти твердо обещали либерализовать 328-й «наркотическую» статью Уголовного кодекса.

Поправки обсудили в первом чтении 29 июня, планировали завершить эту процедуру в декабре.

Что получилось. 19 декабря, в предпоследний день осенней сессии, «палата представителей» приняла ряд поправок к Уголовному кодексу, исключив из них 328-я статью. «Депутат» Василий Чекан , который представлял документ, объяснив свой шаг тем, что «остаются разногласия с некоторыми государственными структурами по поводу целесообразности смягчения наказания». Тем самым признав, что «палата представителей» не является самостоятельным органом власти и полностью зависит от исполнительных структур.

К тому же отказ вносить такие поправки является нарушением закона. По словам профессора Михаила Пастухова , «если что-то обсудили в первом чтении (а именно так произошло с 328 статьей), то «депутаты» обязаны продолжить процесс и рассматривать это во втором и последнем чтении».

9. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу Euronews 24 марта заявил: «Мы запустили диалог с гражданским обществом... Государство уже выразило готовность начать этот диалог... Сегодня государство впервые протянуло руку своим оппонентам».

А что на самом деле. Истинно диалог выглядел очень странно. В основном - как репрессии политических оппонентов.

Зимние «выборы» в местные советы прошли по традиционному белорусскому сценарию. По всей стране власти пропустили только одного оппозиционера в сельский совет.

Власти заблокировали сайт Сharter97.org. Приняли новый, более жесткий закон о СМИ. Начали преследование гендиректора информационного агентства БелаПАН Алеся Липая, который вскоре умер. Весь год тянулись репрессии против журналистов «Белсата». Потом была «дело профсоюзов РЭП», «дело БелТА».

Яркой иллюстрацией к идее диалога между властями и гражданским обществом стал оскорбительный ответ заместителя министра информации Павла Легкого на предложение Белорусской ассоциации журналистов о порядке аккредитации СМИ при министерстве. В нем значилось: «В посредничестве различных общественных организаций, какими бы уважаемыми они ни были, при выстраивании взаимодействия Министерства информации с представителями как государственных, так и негосударственных СМИ, ни та, ни другая сторона не нуждаются».

10. 28 ноября 2017 Александр Лукашенко во время встречи с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом заявил: «Уже в ближайшее время, в 2018 году, во время моего визита в Венесуэлу, мы сможем значительно продвинуться в наших отношениях».

29 декабря 2017 года, общаясь с журналистами, белорусский правитель говорил, что в следующем году намерен сделать ряд визитов в страны американского континента: «Мы точно побываем в Америке. Там у нас есть немало вопросов, нас приглашают минимум пять государств. И мы обязательно там должны побывать, чтобы прежде всего наладить торгово-экономические отношения, которые всегда являются фундаментом».

Что получилось. В Америке Лукашенко так и не побывал. То ли все пять государств отозвали свои приглашения, или просто не нашлось времени.