закрыть
28 декабря 2018, пятница, 21:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

Украина сняла запрет на въезд мужчинам из РФ

1
  • 28.12.2018, 20:31
Фото: Getty Images

Несмотря на это украинские пограничники будут тщательно контролировать россиян.

Украина сняла запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет после завершения действия военного положения, рассказали изданию «Гордон» в пресс-службе Госпогранслужбы страны.

Несмотря на это пограничники будут тщательно их контролировать: по словам пресс-секретаря ведомства Олега Слободяна, Россия занимает первое место из 70 стран, входящих в перечень миграционного риска.

При этом 26 декабря замглавы МВД Украины Сергей Яровой утверждал, что Совет национальной безопасности и обороны продлил действие запрета, не уточняя, на какой именно срок.

26 декабря на Украине закончилось военное положение, которое было введено в 10 приграничных с Россией областях и внутренних водах страны. Его ввели в конце ноября на 30 суток после того, как 25 ноября российская погранслужба обстреляла и задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

Запрет на въезд в страну россиянам от 16 до 60 лет появился спустя несколько дней после введения военного положения. По данным Госпогранслужбы Украины, всего за это время во въезде было отказано 1650 россиянам.


популярное за неделю

Мнение

Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім
Трэба рыхтавацца браць адказнасьць за краіну самім Павел Севярынец
«Пересидент» клянчит в Кремле
«Пересидент» клянчит в Кремле Николай Статкевич
Вечное Рождество
Вечное Рождество Виталий Портников
Беларусь на пороге большого вызова
Беларусь на пороге большого вызова Валерий Карбалевич