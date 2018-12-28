Украина сняла запрет на въезд мужчинам из РФ 1 28.12.2018, 20:31

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Несмотря на это украинские пограничники будут тщательно контролировать россиян.

Украина сняла запрет на въезд в страну мужчин из России в возрасте от 16 до 60 лет после завершения действия военного положения, рассказали изданию «Гордон» в пресс-службе Госпогранслужбы страны.

Несмотря на это пограничники будут тщательно их контролировать: по словам пресс-секретаря ведомства Олега Слободяна, Россия занимает первое место из 70 стран, входящих в перечень миграционного риска.

При этом 26 декабря замглавы МВД Украины Сергей Яровой утверждал, что Совет национальной безопасности и обороны продлил действие запрета, не уточняя, на какой именно срок.

26 декабря на Украине закончилось военное положение, которое было введено в 10 приграничных с Россией областях и внутренних водах страны. Его ввели в конце ноября на 30 суток после того, как 25 ноября российская погранслужба обстреляла и задержала в Керченском проливе три украинских военных корабля, направлявшихся из Одессы в Мариуполь.

Запрет на въезд в страну россиянам от 16 до 60 лет появился спустя несколько дней после введения военного положения. По данным Госпогранслужбы Украины, всего за это время во въезде было отказано 1650 россиянам.