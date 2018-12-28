Стало известно, сколько будут стоить билеты на матч БАТЭ — «Арсенал» 3 28.12.2018, 20:35

Матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы пройдет на «Борисов-Арене» 14 февраля.

Стало известно, сколько будут стоить билеты на матч БАТЭ — «Арсенал» (Лондон).

Матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы пройдет на «Борисов-Арене» 14 февраля (начало в 20:55).

Как информирует пресс-служба ФК БАТЭ, билеты высшей категории будут стоить 110 рублей, 1-й — 90, 2-й — 70, 3-й категории — 50 рублей.

В одни руки будут продавать не более двух билетов. О порядке их реализации клуб сообщит позже.

Матч в Лондоне пройдет 21 февраля.

БАТЭ играл с «Арсеналом» в Лиге Европы в 2017 году, были два поражения — 2:4 (дома) и 0:6 (в гостях).