Второй месяц подряд Беларусь снижает пошлины на нефть 28.12.2018, 20:56

Беларусь с 1 января на треть снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты.

Беларусь с 1 января 2019 года снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает interfax.by.

Как сказано в сообщении пресс-службы Совмина, соответствующее решение закреплено постановлением правительства N960 от 28 декабря 2018 года.

В соответствии с документом, ставка экспортной пошлины на сырую нефть будет снижена почти на треть - с $135,1 до $89 за 1 тонну. Пошлина на прямогонный бензин снизится с $74,3 до $48,9 за 1 тонну, на товарные бензины - с $40,5 до $26,7 за 1 тонну. Пошлина на легкие, средние дистилляты составит $26,7 за 1 тонну (была $40,5). Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Как сообщалось, Минфин РФ 17 декабря сообщил о снижении экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты с 1 января 2019 года. Новый уровень экспортных пошлин учитывает влияние налогового маневра в РФ.

Беларусь с 2010 года унифицирует ставки экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты с действующими в России. В соответствии с договоренностями в рамках ЕАЭС, с 2015 года все экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты остаются в белорусском бюджете.