Итальянец шел пешком в Беларусь, чтобы увидеть Минск 28.12.2018, 21:32

Очень упертого итальянского краеведа опрашивают сейчас белорусские пограничники.

Парень во что бы то ни стало хотел попасть в Беларусь, шел через снега и украинскую радиационную зону отчуждения, терпел лишения. Его не пустили, посадили в камеру. Предъявляют незаконное пересечение границы, готовятся вернуть украинским властям, пишет «Онлайнер».

По информации ГПК, 27 декабря в Наровлянском районе был задержан 29-летний гражданин Италии. Шел по навигатору со стороны украинской зоны отчуждения, которая примыкает к белорусской границе.

Путешественник объяснил, что увлекается экстремальным туризмом. Еще в марте изучил приграничный участок украинской зоны отчуждения. Решил проверить свои способности и перейти границу. Из Киева к режимной территории его подвез друг, дальше итальянец отправился пешком, глядя в мобильник. Говорит, потом планировал посетить Минск, добравшись туда на такси.

Начат административный процесс. Иностранцу вменяют в вину незаконное пересечение границы и нарушение правил пребывания в стране. После разбирательства туриста передадут украинской стороне.