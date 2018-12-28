Новый закон подлецов Александр Хоц, Facebook

28.12.2018, 21:50

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Россию будущего собираются отрезать от будущего.

Как известно, террористы и российский режим любят прикрываться детьми. Различные "законы подлецов" становятся для кремля привычным делом - в борьбе с гражданским обществом.

Был "закон Димы Яковлева", лишавший российских сирот-инвалидов возможностей выживания на Западе, семейных и медицинских перспектив.

Были и попытки (правда, жалкие) запугать молодёжь дебильными "проработками" в школах, наездами фсб и "э-шников", запретами концертов и травлей активистов Навального.

Не сильно это помогло. Не поможет и новый "закон подлецов", запрещающий молодёжи соваться в политику, протестовать против маразма путинской системы.

Россию будущего собираются отрезать от этого будущего, запретить молодым отстаивать свои представления о стране 21 века. В привычном полицейском арсенале - те же удушающие штрафы (с прицелом на карманы родителей), с посадками, - обращёнными, разумеется, к оппозиции Навального, а не к "едру". Новый инструмент сажать лидеров уличного протеста.

Не способный предложить никаких перспектив и ценностей новым поколениям, режим кремлёвских импотентов привычно-полицейскими приёмами хочет отрезать молодёжь от политики.

И его панику можно понять. План "транзита власти" 2024 года исходит из того, что "кремлёвский старец" выберет себе формат для консервации дряхлеющей системы - без вмешательства продвинутой, юной России.

Полицейский закон о запрете полит-активизма для юных россиян - не просто полицейская пустышка. Скорее всего, он сработает в пользу повышения протестной активности (только уже не на митингах).

Архангельский "подрывник" нёс своё "послание" режиму - совсем не потому, что насмотрелся митингов протеста, а потому, что власть их разгоняла. Именно этот протестный "ответ" и провоцирует новый закон.

Ясная символика того, что у путинизма нет никаких перспектив в России будущего, что кроме полицейщины нет ничего - в качестве ответов на запросы нового поколения.

Недавние метания власти между желанием "прижать" протестных реперов и "верховным" недовольством разгонами концертов (из уст АП) - выдаёт растерянность тех, кто отлично понимает неэффективность двух стратегий. Запрещай - не запрещай, а против логики истории "нет приёма".

Свою войну со студенчеством монархия когда-то с треском проиграла. Казаки против идей и запроса молодёжи на новое будущее для страны - довольно жалкое зрелище. Но путинизм не готов извлекать уроков из прошлого.

Приказать истории "прекратить течение своё" не удалось даже Угрюм-Бурчееву. Так что если мы увидим новый виток социальной драмы, - это будет целиком "заслуга" власти, истерично ставящей "запруды" и "плотины" на пути весеннего паводка.

Александр Хоц, Facebook