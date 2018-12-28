Захаров: Нам сказали, что денег в стране нет 28.12.2018, 21:54

МИХАИЛ ЗАХАРОВ

ФОТО: BELARUSHOCKEY.COM

Главный тренер «Юности» - о финансовой ситуации в белорусском спорте.

Главный тренер "Юности" Михаил Захаров заявил, что иметь вторую команду в КХЛ для Беларуси нереально.

- Михаил Михайлович, когда вас в последний раз звали работать в КХЛ?

- Честно говоря, я никуда и не рвался уезжать. Изначально думал, что такой стадион как "Чижовка-Арена" создается именно для КХЛ. Поэтому мне казалось, "Юность" станет на рельсы и войдет в лигу, что оказалось полной иллюзией. С тем, что происходит сегодня в нашем хоккее, сделать это нереально.

- Но была ли реальная возможность там оказаться?

- Мне казалось, что играть с "Юностью" в КХЛ вполне возможно. Мне предлагали пойти ассистентом в российские клубы, однако я все равно думал, что такой стадион будет использоваться преимущественно не в чемпионате Беларуси. Все высказываются положительно о его уровне. Да я вам больше скажу. В Казахстане строили новую площадку, отталкиваясь от нашего проекта. Мы им его отдали. СКА сейчас строит себе стадион на 22 тысячи зрителей. Так нам звонили из клуба и просили проект нашей раздевалки. Мы тоже поделились. А однажды "Юности" сказали, что денег в стране нет — на этом все закончилось. И иметь другую команду в КХЛ для Беларуси действительно нереально. Хотя наш клуб многого добился и в чемпионате Беларуси, и в Континентальном кубке, побеждал в товарищеских матчах "Динамо", — как передает by.tribuna.com, сказал Захаров в интервью Тарасу Щирому.