Большинство американцев назвали Трампа виновным в «шатдауне» 28.12.2018, 22:07

Дональд Трамп

Фото: AFP

Ответственным за «шатдаун» президента США считают 47% американцев.

47% американцев обвиняют в частичном прекращении работы правительства США ("шатдаун") президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на результаты опроса, опубликованные Reuters.

Как отмечается, 47% считает ответственным за "шатдаун" президента Трампа.

Вместе с тем, 33% обвиняют демократов в Конгрессе и всего 7% считает виновными в прекращении работы правительства конгрессменов-республиканцев.

Кроме того, как показывают результаты исследования, 35% американцев поддерживают включение средств на строительство стены на границе с Мексикой в бюджет и 25% поддерживают прекращение работы правительства президентом США.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что федеральные органы в стране не будут работать до тех пор, пока не будет решен вопрос о выделении средств на строительство стены на границе с Мексикой.

Позже стало известно, что так называемый "шатдаун" продлится, вероятно, до 2 января 2019 года, поскольку обе палаты Конгресса не приняли бюджет.