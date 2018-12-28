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БАТЭ усилился сербским форвардом

  • 28.12.2018, 22:26
Фото: официальный сайт БАТЭ.

Неманя Милич стал игроком борисовского клуба.

Сербский 28-летний форвард «Црвены Звезды» Неманя Милич стал игроком БАТЭ, сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что футболист подпишет трехлетний контракт.

Сайт Mondo.rs писал о том, что БАТЭ заплатит за Милича 300 тыс евро.

Напомним, в сентябре 2018 года Милич уже был близок к переходу в БАТЭ. Борисовчане договорились с «Црвеной Звездой» о сумме трансфера, которая не отличалась от нынешней, но 28-летнего футболиста не устроили условия личного контракта с зарплатой в 9 тысяч евро.


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