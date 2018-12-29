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Анатолий Капский - человек года в белорусском спорте

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  • 29.12.2018, 9:21
Анатолий Капский

БАТЭ стабильно становится чемпионом Беларуси.

Человеком года в белорусском спорте по версии газеты "Прессбол" признан Анатолий Капский, бывший председатель правления футбольного клуба БАТЭ. Он ушел из жизни 22 сентября в возрасте 52 лет.

Ранее Капский признавался Человеком года в 1999-м и в 2008-м годах. Главная его заслуга — создание футбольного клуба, который стабильно становится чемпионом Беларуси и успешно выступает в еврокубках.


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