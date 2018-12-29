Анатолий Капский - человек года в белорусском спорте 3 29.12.2018, 9:21

Анатолий Капский

БАТЭ стабильно становится чемпионом Беларуси.

Человеком года в белорусском спорте по версии газеты "Прессбол" признан Анатолий Капский, бывший председатель правления футбольного клуба БАТЭ. Он ушел из жизни 22 сентября в возрасте 52 лет.

Ранее Капский признавался Человеком года в 1999-м и в 2008-м годах. Главная его заслуга — создание футбольного клуба, который стабильно становится чемпионом Беларуси и успешно выступает в еврокубках.