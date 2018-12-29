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Анджелина Джоли задумалась о карьере политика

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  • 29.12.2018, 9:24
Анджелина Джоли
Фото: AFP

Голливудская актриса хочет "быть там, где в ней нуждаются".

Звезда Голливуда Анджелина Джоли не исключила, что может заняться политикой. Об этом американская актриса рассказала в интервью на радиошоy ВВС.

На вопрос ведущего Джастина Уэбба, существует ли вероятность того, что актриса когда-нибудь уйдет в политику, Джоли отметила, что всегда будет там, "где нужна".

"Если бы меня спросили 20 лет назад – уйду ли я в политику, то я бы рассмеялась. Я всегда говорю, что буду там, где нужна, но нужна ли я в политике. Я могу работать с правительствами, я также могу работать с военными, я нахожусь на интересной позиции и могу многое сделать", – сказала актриса.

В настоящее время Джоли является спецпосланником ООН по делам беженцев.


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