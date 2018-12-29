Трамп не давал приказ о выводе американских войск из Афганистана 3 29.12.2018, 9:32

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Фото: Reuters

Об этом заявили в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп не давал приказ о выводе американских военных из Афганистана, заявил представитель Белого дома в ответ на информацию СМИ о соответствующих планах, пишет Bloomberg.

"Президент не приказывал сокращать американское военное присутствие в Афганистане и он не приказывал министерству обороны начать процесс вывода войск из Афганистана", - говорится в заявлении пресс-секретаря Нацсовета по безопасности США.

В Белом доме прокомментировали вопрос присутствия военных США в Афганистане после публикации данных о том, что Трамп и его ближайшее окружение рассматривают возможность вывода основной части американских войск из страны.

Численность воинского контингента США в Афганистане составляет 14 тысяч человек. Они как обучают афганских коллег, так и принимают участие в отдельных контртеррористических операциях против террористических группировок, таких как Исламское государство и Талибан.