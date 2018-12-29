Самые крупные проблемные должники Беларуси 6 29.12.2018, 9:39

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Многие белорусские предприятия не отличаются хорошей дисциплиной платежей.

Часть из них умудрилась накопить по своим долгам многомиллионную просрочку.

Правительство Беларуси до сих пор толком не взялось за реформу госсектора и позволяет казенным предприятиям копить «мусорные» долги. Безответственное отношение к долгам приводит к росту просроченной кредиторки и просрочки по кредитам и займам, пишут banki24.by.

В Брестской области лидерами по просроченной кредиторке являются главные города региона — Брест и Барановичи. В Бресте просрочка к 1 ноября достигла 182,2 млн BYN, в Барановичах — 124,9 млн BYN. По проблемным кредитам и займам также лидирует Брест — 64,7 млн BYN.

Первое место по объему просроченной кредиторки в Витебской области занимает Оршанский район — 205,6 млн BYN. Со времени поездки в этот регион президента ситуация только ухудшилась: выросла и доля просрочки, и ее денежный эквивалент. На втором месте по «мусорной» кредиторке находится Витебск — 170,5 млн BYN.

Картина по просроченным кредитам и займам аналогична. Только первое место здесь занимает Витебск (174,2 млн BYN), а второе — Оршанский район (85,8 млн BYN).

В Гомельской области положение вырисовывается следующим. По просроченной кредиторке лидируют Гомель (277,4 млн BYN), Жлобинский (208,9 млн BYN) и Гомельский (100,4 млн BYN) районы. По «мусорным» кредитам и займам первое место у областного центра — 157,3 млн BYN. В неважном состоянии находится Гомсельмаш.

В Гродненской области плачевная ситуация имеет место в Волковысском районе. Предприятия этого региона накопили 281,1 млн BYN просроченной кредиторки и 36,5 млн BYN проблемных кредитов и займов. Практически наверняка главный источник долгов — цементный завод в Красносельском.

На Минщине по просроченной кредиторке лидируют Минский (345,3 млн BYN) и Борисовский (209,3 млн BYN) районы. Эти же регионы занимают первые места по «мусорным» кредитам и займам — Борисовский район со 133,5 млн BYN, Минский район — с 315,2 млн BYN. В Борисовском районе никак не выйдет на полную мощность завод по производству автомобилей Geely, в Минском районе проблемы есть у одного из предприятий агропромышленного комплекса.

В Могилевской области самые большие суммы просроченной кредиторки скопили предприятия Могилева (283 млн BYN), Костюковичского (217,8 млн BYN) и Кричевского (245,9 млн BYN) районов. В районах не платят в срок по счетам цементные заводы — Белорусский цементный завод и Кричевцементношифер.

В 2019 году проверки у цементников проведет Комитет госконтроля. По просроченным кредитам и займам лидеры Могилев (133,2 млн BYN), Бобруйск (82,8 млн BYN) и Климовичский район (86,3 млн BYN). В Бобруйске сложности испытывает Белшина, а в Климовичском районе обанкротился местный ликеро-водочный завод.