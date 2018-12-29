Санкции ЕС против России официально вступили в силу 5 29.12.2018, 10:03

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РФ продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением.

В субботу, 29 декабря, официально вступило в силу решение Совета ЕС о продлении секторальных санкций в отношении России за агрессию против Украины.

Решение о продлении секторальных санкций в отношении РФ было единогласно принято Советом ЕС 21 декабря.

28 декабря решение было опубликовано в официальном журнале ЕС, пишет nv.ua.

Решение продлить санкции принято в связи с отсутствием прогресса в решении ситуации в Украине.

Экономические санкции ЕС включают: ограничение доступа на первичный и вторичный рынок капитала ЕС для пяти российских государственных банков и их дочерних структур, а также для трех крупных российских энергетических компаний и трех оборонных компаний; запрет на торговлю оружием (импорт и экспорт); запрет на поставки в Россию товаров двойного назначения для нужд ВС РФ; ограничение доступа РФ к стратегическим технологиям и услугам в области нефтедобычи.

Впервые санкции ЕС были введены в 2014 году из-за агрессии РФ в Крыму и на Донбассе и постоянно продлевались из-за нежелания Москвы начать деэскалацию ситуации.

В феврале-марте 2014 года Россия после падения в Украине режима президента Виктора Януковича провела спецоперацию по аннексии Крыма, инспирировала выступление сепаратистов в Луганской и Донецкой области и пошла на прямое военное вторжение в августе 2014 и феврале 2015 годов.

Россия продолжает подпитывать войну в Донбассе деньгами и вооружением, создав в оккупированных районах полноценную армию в составе кадровых российских военных, граждан РФ и местных сепаратистских элементов.

В результате российской агрессии погибли более 10 тысяч украинцев, более 20 тысяч получили ранения, 1,8 миллионов украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Кроме того, Украина из-за агрессии России потеряла более 16% ВВП.