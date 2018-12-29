Медики посоветовали взрослым людям пить больше кофе 5 29.12.2018, 10:15

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Ученые заключили, что достаточно большой объем кофе, выпиваемого за сутки, не вредит здоровью человека.

Норвежский университет наук о жизни поделился результатами мета-анализа данных, полученных из более 740 исследований, которые были проведены в период между 2001 и 2015 годами. Авторы этих проектов изучали особенности влияния кофеина на организм человека, исходя из 5 критериев – способности проявлять токсический эффект, а также влиять на кости, сердце, мозг и репродуктивную систему человека.

Проанализировав данные, полученные в ходе работ, норвежские исследователи констатировали: можно без вреда для здоровья пить довольно много кофе.

«Согласно полученным данным, ежедневное потребление 400 мг кофеина, что эквивалентно 4 чашкам кофе, является безопасным количеством для взрослых людей. До тех пор, пока эта величина не превышается регулярно, нет необходимости беспокоиться о влиянии кофе на здоровье»,- резюмировали специалисты.

Ученые напомнили, что кофе обладает рядом преимуществ для организма – кофеин способен уменьшать воспаления, и улучшать работу мозга и сердца, препятствовать развитию деменции.

В то же время авторы работы оговорились, что беременным женщинам следует употреблять кофе в строгом соответствии с предписанием врача.