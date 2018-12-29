Минобороны США: Технология блокчейн обладает огромным потенциалом 1 29.12.2018, 10:37

Блокчейн может улучшить логистику за счет прозрачности технологии.

Представители министерства обороны США заявили, что технология блокчейн обладает огромным потенциалом и ее можно активно использовать во время ликвидации последствий природных катастроф, пишет segodnya.ua.

Сейчас оборонное логистическое агентство США (DLA) использует централизованную систему для отслеживания логистических процессов, что затрудняет синхронизацию данных между разными системами. Однако, по словам DLA, блокчейн может улучшить логистику за счет предоставления актуальной информации и прозрачности технологии.

"Говоря о блокчейне, эксперты сравнивают трансформацию доверия или транзакции этой технологии с тем, как интернет изменил мир коммуникаций. С помощью блокчейна можно передавать технические характеристики материалов, отслеживать данные начиная от производителя, у которого закупают сырье, до транспортировки и погрузки на баржи", – заявили представители DLA.

Минобороны США продолжает изучать возможности технологии распределенного реестра.