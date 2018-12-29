Какие просьбы ставят в тупик Деда Мороза 29.12.2018, 10:44

«Верни папу с неба и дай первый вариант на всех контрольных».

- Дед Мороз, принеси мне медведя большого и краски на рисование. Я себя хорошо вел - на меня папа с неба смотрит. И верни мне папу. В прошлом году он мне на Новый год подарил много подарков, но я его очень давно не видел, - передает просьбу мальчика Дед Мороз, в жизни обычной - Антон Дранько.

Актер не первый год поздравляет ребятню, разъезжая по квартирам, и всегда выкручивался с любыми желаниями, а тут не нашел что сказать, пишет kp.by.

- Иногда от детей слышишь такие душераздирающие просьбы, что очень рад тому, что огромная борода и шапка закрывают половину лица, а на щеках и без того румянец. Удержаться от слез непросто даже взрослому мужчине, но он же волшебник - приходится. Папа мальчика погиб в автокатастрофе. Ехали всей семьей - мама, папа, сын. Мужчину спасали на глазах у ребенка, но чуда не случилось. Теперь мама с бабушкой говорят, что папа по-прежнему любит его и наблюдает за сыном с неба.

Дети не сразу раскрываются перед Дедом Морозом. В торговых центрах, например, где много народу вокруг, просьбы чаще материальные - просят компьютеры, телефоны, игрушки. А вот когда Дед Мороз со Снегурочкой приходят к детям домой, начинается конкурс на самый грустный рассказ. Почти по Хемингуэю, но слов больше шести. «Пускай к нам домой не приходят врачи и не забирают мамочку», «Подари бабушке волосы, ей холодно, поэтому она всегда носит платок», «Подари мне сестричку, у меня должна была родиться, но маме сильно болел живот», «Сделай так, чтобы у кота Тишки не болели лапки».

Отбросим все грустные пожелания в сторону - это все-таки праздник! Поговорим о проблемах насущных - школьных. «Хочу получать десятки по математике и физкультуре», «Не хочу прыгать через козла», «Сделай так, чтобы меня никогда не сажали вместе с Сашей».

Или вот еще необычный заказ:

- Дорогой Дедушка Мороз! Меня зовут Оля, мне 10 лет. В прошлой четверти я получила десятки по всем урокам, кроме математики. Потому что на математике у меня второй вариант - а он самый сложный. Подари мне, пожалуйста, первый вариант на всех контрольных, Дедушка Мороз, - такое письмо написала девочка и отправила в новогоднюю почту в одном из торговых центров.

С серьезными проблемами обращался к Деду Морозу и восьмилетний Артем. Мальчишка расстроен, что в школьной столовой не продают колу и бургеры. Но Дедушка Мороз не всесильный и министерства здравоохранения и образования Дедушке не подчиняются. Пока.