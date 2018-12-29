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В Израиле нашли кольцо, потерянное 2000 лет назад

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  • 29.12.2018, 10:53
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ФОто: popmech.ru

Древнее кольцо с драгоценным камнем обнаружили археологи при раскопках в Национальном парке Города Давида.

Специалисты объяснили это тем, что в давние времена женщины снимали кольца и украшения перед купанием и иногда забывали их, сообщает «Популярная механика».

По мнению одного из участников экспедиции, археолога Ари Леви, женщина сняла дорогое кольцо, прежде чем погрузиться в ритуальную ванну на Паломнической дороге в Иерусалим. Очевидно, затем она направилась дальше, забыв или потеряв его. Произошло это около двух тысяч лет назад.

Кольцо наряду с другими артефактами, обнаруженными в ходе поисковых работ, позволяет ученым связать историю одного человека с бытом и привычками других людей, а также пролить свет на историко-культурные особенности жизни общества во времена Второго Храма (516 год до н. э. — 70 год н. э.).

Ритуальная ванна была найдена вдоль старой утрамбованной дороги, ведущей из бассейна Шилоах к Храмовой горе. Как полагают историки, она была главной дорогой, по которой еврейские паломники направлялись в храм.


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