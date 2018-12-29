Россия будет лишь увеличивать свое отставание 1 Илья Колосов

29.12.2018, 11:05

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2018-й год обнаружил тотальное, оглушительное, невозвратное противоречие интересов развития страны и благополучия властей.

С некоторых пор условием их существования стал феодальный государственный строй, лишённый справедливого суда и выборов, как инструмента смены менеджмента. Не то, чтобы произошло это в отдельно взятой стране – всё-таки, Центрально-Азиатские республики компанию нам составляют – но в Европе мы держимся особняком.

Ассортимент плодов феодализма широк – от войны с Украиной до повышения пенсионного возраста, от уничтожения санкционных продуктов до подмосковных мусорных полигонов. Из последнего: суверенный интернет и предложение преследовать за публичное неуважение к властям. Каждая из этих инициатив исключает поступательное развитие страны. То есть, отрезанная от глобального интеллекта и лишённая политической дискуссии, Россия будет лишь увеличивать своё отставание. А уж новость о ценностях семейства господина Бирюкова, который заведует коммунальным хозяйством Москвы и, по данным «Медузы», опосредованно владеет пентхаусами на полтора миллиарда, позволяет быть категоричным: благополучны будут либо такие, как он, либо страна. Никак не вместе.

Остаётся непонятным то, каким образом за 25 лет — то есть за одно поколение – российское общество прошло путь от многосложного, просвещённого интеллекта до покорного мракобесия? И как, приняв для себя новую систему ценностей, оно намерено уживаться с остальным миром? Ведь и здесь противоречие очевидно.

С наступающим Новым годом!

Илья Колосов, Эхо Москвы