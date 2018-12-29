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В деревне под Минском неизвестные в масках ограбили магазин

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  • 29.12.2018, 11:14
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Забрали всю дневную выручку.

В пятницу, 28 декабря, в деревне Копище Минского района неизвестные в масках ограбили местный магазин, расположенный по улице Михайлашева. Об этом tut.by сообщили очевидцы.

«Ограбили наш магазин, забрали всю дневную выручку, грабители убежали в сторону леса», — сообщил читатель Михаил. Он также добавил, сославшись на слова продавщицы, что нападавших было двое, они были в масках и вооружены ножом, вынесли из магазина около 600 рублей.

«На Михайлашева милиции много с собаками. Магазин ограбили», — сообщил еще один местный житель.

В милиции данную информацию пока не комментируют.


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